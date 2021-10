Caen. Bonne table à Caen : Paye ta crêpe

Cela fait des mois que j'en entendais parler ! L'arrivée prochaine d'un restaurant rapide Paye ta crêpe à Caen (Calvados). Et en effet, il s'est installé boulevard du Maréchal Leclerc en cette fin d'année 2018, à la place de Pita Pit.

Un grand choix d'ingrédients

En tant que grand amateur de crêpes, c'est avec beaucoup d'impatience que je franchis la porte, quelques jours après son ouverture. Le menu, affiché en grand au-dessus du comptoir, est impressionnant. C'est à nous de composer nous-même nos crêpes, salées et/ou sucrées, avec une multitude d'ingrédients. Une bonne dizaine de viandes, de fromages, de légumes et de sauces sont disponibles. J'opte pour ma part pour une composition assez hivernale : des patates, du fromage à raclette, des oignons et des lardons. Un air de Savoie à Caen.

La crêpe est prête en moins de 10 minutes. Très bien garnie. Les plus gros mangeurs seront ravis. En dessert, j'opte pour une glace, avec des morceaux de chocolat blanc. Là aussi, le choix de l'accompagnement est très large, du coulis de fruits aux bonbons, en passant par des friandises chocolatées (voir photo). Crêpe et dessert compris, comptez un budget en moyenne d'un peu plus de 10 euros. En tant qu'amateur de crêpes, je reviendrai, c'est promis !

Pratique. 21 Bd Maréchal Leclerc, à Caen.