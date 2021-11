Caen-Bordeaux : Le groupe caennais

Outre les joueurs suspendus que son Grégory Proment et Aurélien Montaroup, Romain Hamouma, Branko Lazarevic et Livio Nabab ne seront pas de la partie, car en convalescence. A noter le retour dans le groupe de Nicolas Seube qui pourrait cependant ne pas être titularisé. Franck Dumas n'exclut pas de composer avec Grégory Leca et Yannick Mboné à la récupération, contre Bordeaux. Quant à Mbaye Niang jugé "trop juste", il évoluera encore en réserve ce week-end.

Le groupe pour affronter Bordeaux :

Gardiens : Thébaux, Bosmel

Défenseurs : Sorbon, Heurtaux, Leca, Raineau, Wagué, Van Dam

Milieux : Proment, Nivet, Bulot, Fajr, Mboné, Deroin, Dudouit

Attaquants : Frau, Traoré, Nangis