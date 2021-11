Caen-Bordeaux (1-0) : Malherbe sort de la zone rouge

Qu’il y avait-il de mieux qu’un but dès les premiers instants de la rencontre pour mettre Malherbe sur de bons rails ? Bien lancé côté droit, Frédéric Bulot revint sur ses pas pour adresser un centre brossé dans la surface de réparation. Le capitaine Nicolas Seube sortit alors de nul par pour propulser d’une tête rageuse le ballon au fond des filets de Cédric Carrasso, dès la 2e minute.

Ce but d’avance permit à Malherbe de se mettre d’entrée de jeu dans sa position préférée : celle de l’équipe qui défend son but pour mieux contrer. Logiquement, les Girondins prirent le contrôle des opérations, sans pouvoir se créer de grosses occasions. Mais peut avant le quart d’heure de jeu, Nicolas Maurice-Bellay prit le meilleur sur Grégory Leca qui crocheta alors l’attaquant girondin. Ludovic Obraniak prit ses responsabilités depuis le point de pénalty, avant d’envoyer le cuir en… six mètres (14e). Malherbe eut chaud, avant de renverser la vapeur sur une action individuelle de Frédéric Bulot. Il fit alors la différence à l’aide de deux passements de jambes devant Michael Ciani, avant d’adresser une bonne frappe, un peu trop croisée qui manqua le cadre de peu (20e).

Le temps passant, les Bordelais accentuèrent leur occupation de la moitié de terrain bas-normande, toujours sans inquiéter directement Alexis Thébaux. Accrocheurs dans tous les duels, les hommes de Franck Dumas n’en commettaient pas moins des fautes aux 25-mètres qui auraient pu être préjudiciables si Michael Ciani (33e) ou Ludovic Obraniak (35e, 41e) avaient su ajuster la mire. Les Caennais n’auraient cependant pas rejoint les vestiaires sans un arrêt de grande classe d’Alexis Thébaux, qui d’une claquette sortit une bonne tête de Mickael Ciani (43e).



La balle laissée aux Girondins



Après la pause, les Girondins faisaient logiquement le siège devant la défense bas-normande. Mais la première occasion de la seconde période fut à mettre à l’actif des Rouge et Bleu. En contre, Caen réagissait avec Lenny Nangis qui laissait Henrique sur place avant de glisser le ballon devant la ligne de but adverse. Mais sur ce coup, Kandia Traoré, rentré à la mi-temps pour remplacer Pierre-Alain Frau blessé, et Frédéric Bulot, arrivèrent trop tard pour reprendre l’offrande (50’).

Bordeaux repartait à l’attaque, et après une bonne combinaison côté gauche, Jaroslav Plasil se retrouvait seul dos au but et choisissait malgré tout de reprendre le ballon de la tête sans voir le positionnement d’Alexis Thébaux. Se trouvant juste derrière, le portier malherbiste fut tout heureux de repousser le ballon presque malgré lui (52’). Passé l’heure de jeu, les Caennais semblaient accuser le coup de leurs efforts passés. Les hommes de Francis Gillot n’en demandaient pas moins pour garder leur emprise sur la rencontre.

La suite ne fut qu’échanges de possession de balle sans qu’aucune occasion ne vienne alerter les portiers. C’était sans compter sur une belle frappe de Nicolas Maurice-Bellay de l’extérieur du pied gauche qui obligea Alexis Thébaut à se déployer au sol (85e). Devant les assauts girondins, certes peu incisifs, Malherbe tenait bon et s’offrait une première victoire à d’Ornano la mis février. Et surtout un billet pour s’extirper de la zone de relégagtion.





La feuille de match

Caen-Bordeaux : 1-0 (1-0)

31e journée de Ligue - Dimanche 8 avril 2012

14 136 spectateurs



But : Seube (2e) pour Caen

Cartons jaunes : Chalmé (26e), Nguémo (27e) et Henrique (29e) pour Bordeaux

Bordeaux : Carrasso - Ciani, Henrique, Chalmé (Bellion, 72e), Mariano, Planus - Plasil (Jussie, 75’), Nguemo, Obraniak (Saivet, 80’) - Gouffran, Maurice-Belay

Caen : Thébaux - Van Dam, Sorbon, Heurtaux, Raineau - Seube (Mboné, 72e), Leca, Fajr, Bulot, Nangis - Frau (Traoré, 46e)