Caen. Zone Libre : l'anniversaire d'Hélène Rolles dans la boîte à musique

Aujourd'hui c'est anniversaire de Killian M'Bappe, le champion du monde de football fête ses 20 ans. Mais ça n'est pas seulement son anniversaire, c'est aussi l'anniversaire d'Hélène Rolles qui fête, elle, ses 52 ans. En 1992, six ans avant la naissance de M'Bappe, la chanteuse actrice chantait le générique d'une sitcom qui a bercé tout une génération. Un générique qui s'est écoulé a 700 000 exemplaires et s'est classé 4e du top 50. La chanson d'Hélène et les garçons est dans la boîte à musique du jour.

