Le-Havre. Des parkings gratuits au Havre pour les fêtes

Pour les fêtes de fin d'année, la Ville du Havre (Seine-Maritime) annonce une gratuité des parcs de stationnement " Hôtel de ville " et " Maréchal-Joffre " toute la journée pour les dates suivantes : samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 décembre 2018 ainsi que samedi 29, dimanche 31 et lundi 31 décembre 2018.