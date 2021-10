Caen. La bonne table de Noël à Caen : Initiale

Pour cette dernière bonne table de 2018, la rédaction a eu envie de tester un repas un peu plus festif. Direction le restaurant Initial à Caen (Calvados), où, en cette journée de froid hivernal, le visiteur est porté dès l'entrée par la chaleur du restaurant. Un menu du midi en deux (28 euros) ou trois plats (35 euros) est proposé.

Une étoile au Michelin

Ce jour-là, en entrée un mollusque que les Normands connaissent bien est à l'honneur. Après un léger apéritif et une mise en bouche, le chef propose en effet trois belles noix de saint jacques, accompagnées d'une émulsion de potiron. À leur arrivée, l'odeur suffit à ravir les papilles. Leur saveur, elle, explose en bouche. En plat, mes collègues et moi-même choisissons un cabillaud accompagné d'une émulsion au curcuma et d'épinards glacés au gingembre. Mon collègue, pourtant pas très friand de ces pousses vertes, n'a pas hésité à y planter sa fourchette. La tendresse du poisson est, elle, à la hauteur de nos espérances. Pour les amateurs de viande, un chapon était également au menu. Pour mon collègue bec sucré, un dessert au chocolat travaillé sous trois textures différentes offre à la fois un plaisir croquant et fondant. En clôture du repas, des mignardises offrent un dernier plaisir sucré. La touche en plus ? Le pain au levain, fait maison, qui remet en valeur un savoir-faire traditionnel.