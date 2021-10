Caen. Tremplin du Festival Beauregard : les finalistes dévoilés

Jyeuhair, Noroy, We hate you please die et breaky Boxes sont les quatre finalistes de la John's session, le tremplin du festival Beauregard. Ce concours assure une place au vainqueur dans la programmation du festival en juillet prochain. Rendez-vous au Big Band Café, à Hérouville-Saint-Clair, le vendredi 1er février 2019, pour la finale.