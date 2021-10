Barneville-Carteret. Manche : fermetures définitives de deux trésoreries

Alors que la réforme du prélèvement de l'impôt à la source entre en vigueur, deux trésoreries de la Manche vont fermer définitivement leurs portes à partir du 1er janvier 2019.

Il s'agit du centre des finances publiques de Périers/Saint-Sauveur-Lendelin, situé place de la Précourerie à Périers, et de celui de Barneville-Portbail, situé au 15, rue Guillaume Le Conquérant à Barneville-Carteret.

Pour les particuliers

Pour poser des questions relatives aux impôts et leurs paiements d'impôts sur le revenu, la taxe foncière ou la taxe d'habitation, les usagers devront donc s'adresser aux services des impôts des particuliers et des entreprises les plus proches :

• Coutances pour les 25 communes suivantes : Camprond, Feugères, La Feuillie, Gonfreville, Gorges, Hauteville-la-Guichard, Le Lorey, Marchésieux, Le Mesnilbus, Millières, Montcuit, Monthuchon, Muneville-le-Bingard, Nay, Périers, Le Plessis-Lastelle, La Rondehaye, Saint-Aubin-du-Perron, Saint-Germain-sur-Sèves, Saint-Martin-d'Aubigny, Saint-Michel-de-la-Pierre, Saint-Patrice-de-Claids, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sébastien-de-Raids et Vaudrimesnil





• Carentan pour les quatre communes suivantes : Auxais, Raids, Canville-la-Rocque et Denneville ;





• Valognes pour les 14 communes suivantes : Barneville-Carteret, Baubigny, Fierville-les-Mines, La Haye-d'Ectot, Le Mesnil, Les Moitiers-d'Allonne, Portbail, Saint-Georges-de-la-Rivière, Saint-Jean-de-la-Rivière, Saint-Lô-d'Ourville, Saint-Maurice-en-Cotentin, Saint-Pierre-d'Arthéglise, Sénoville et Sortosville-en-Beaumont ;



Pour les collectivités

La gestion des comptes des collectivités locales et des établissements publics locaux, de même que le recouvrement des produits locaux (cantine, loyers, eau…) seront transférés :

• à la Trésorerie de La Haye-du-Puits/Lessay pour les 18 communes suivantes : Auxais, Feugères, Gonfreville, Gorges, La Feuillie, Le Plessis-Lastelle, Marchésieux, Millières, Nay, Périers, Raids, Saint-Germain-sur-Sèves, Saint-Martin-d'Aubigny, Saint-Patrice-de-Claids et Saint-Sébastien-de-Raids, Canville-la-Rocque, Denneville et Saint-Lô d'Ourville ;





• à la Trésorerie de Coutances pour les 11 communes suivantes : Camprond, Hauteville-la-Guichard, La Rondehaye, Le Mesnilbus, Montcuit, Monthuchon, Muneville-le-Bingard, Saint-Aubin-du-Perron, Saint-Michel-de-la-Pierre, Saint-Sauveur-Lendelin et Vaudrimesnil ;





• à la Trésorerie de Marigny pour la commune de Le Lorey





• à la Trésorerie des Pieux pour les 13 communes suivantes : Barneville-Carteret, Baubigny, Fierville-les-Mines, La Haye-d'Ectot, Le Mesnil, Les Moitiers-d'Allonne, Portbail, Saint-Georges-de-la-Rivière, Saint-Jean-de-la- Rivière, Saint-Maurice-en-Cotentin, Saint-Pierre-d'Arthéglise, Sénoville et Sortosville-en-Beaumont.