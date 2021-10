Rouen. Impôt à la source : l'heure de la pédagogie

Les gens affluent dans les centres des finances publiques depuis l'entrée en vigueur du prélèvement de l'impôt à la source, le 1er janvier 2019.

"Ils étaient 400 au Havre le 2 janvier", précise Fabienne Dufay, directrice régionale des finances publiques de Normandie, ce qui reste environ deux fois moins que lors des pics de fréquentation au moment des déclarations d'impôts au mois de mai.

Une fréquentation qui avait été anticipée. 300 agents ont été formés en Seine-Maritime pour répondre aux questions spécifiques des contribuables sur ce nouveau mode de prélèvement de l'impôt. "Habituellement, un 2 janvier, on n'a pas de visite du tout, témoigne Gildas le Badezet, responsable du service des impôts d'Eu près de Dieppe (Seine-Maritime). Là on en a eu une vingtaine dont cinq rendez-vous qui avait été pris avant même la fin de l'année 2018."

De nombreux changements de taux

"Il s'agit beaucoup de gens dont le revenu a changé par rapport à l'année de référence qui est 2017", poursuit Gildas le Badezet. Le taux qui est appliqué au revenu est en effet calculé par rapport à la déclaration de 2018 qui se base sur les revenus de 2017. Les personnes qui ont perdu leur travail ou qui sont passés à la retraite en 2018 ont souvent connu une baisse importante de revenus et doivent faire réajuster leur taux. Pour le service des impôts, c'est instantané. "Il faut ensuite compter deux mois environ, peut-être moins, pour que cela soit pris en compte par l'organisme qui désormais prélève l'impôt", précise Fabienne Dufay. "On a eu aussi quelques personnes qui ont anticipé leur hausse de revenus et qui sont venus moduler leur taux à la hausse ou qui sont venus déclarer des changements de situation familiale", poursuit Gildas de Badezet.

Le discours se veut rassurant. "Nous n'avons connu aucun bug", insiste Fabienne Dufay, qui anticipe déjà des prochains pics de fréquentation, "au moment où les fiches de paie vont arriver à la fin du mois [...] mais nous sommes prêts".

L'intégralité des démarches peut se faire en ligne sur impôts.gouv.fr. Les services conseillent aussi de se munir de toutes les pièces justificatives pour faire changer son taux, notamment pour témoigner des revenus de 2018 ou faire des projections sur les revenus de 2019.

À noter que ceux qui bénéficient de crédits d'impôt, comme pour l'emploi à domicile ou la garde de jeunes enfants se verront verser par virement un acompte représentant 60% des avantages fiscaux sur la base de la déclaration de revenu de 2018, sans avoir besoin d'effectuer la moindre démarche.

Un numéro vert est en vigueur pour répondre aux questions des contribuables au 0 809 401 401.

