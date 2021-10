Caen. Le réseau de bus gratuit à Caen samedi 22 et dimanche 23 décembre

La Communauté urbaine Caen la mer (Calvados) et le réseau Twisto ont décidé de rendre accessible gratuitement le réseau de transport en commun samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018. Toutes les lignes de bus sont concernées et le nombre de trajets est illimité. La navette électrique, reliant le parking gratuit du Parc-expo au centre-ville de Caen, circulera également exceptionnellement de 7h30 à 20 heures dimanche.