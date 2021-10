Caen. REPLAY : revivez le Club Foot de Fabien Mercadal !

Fabien Mercadal, l'entraîneur du Stade Malherbe Caen, était l'invité exceptionnel du Club Foot sur Tendance Ouest le lundi 17 décembre 2018 !

La pression, les attentes des supporters, l'ambiance au club, le mercato, ses doutes et ses manières de faire… Fabien Mercadal était présent pendant une heure sur l'antenne de Tendance Ouest, en compagnie de Sylvain Letouzé, Cyril Capron, Simon Abraham, Julien Hervieu (Tendance Ouest), Mathieu Billeaud (Foot normand), Pierre Maxime Leprovost (La Manche libre) et Johann Gallon (entraîneur de l'US Granville).

Une discussion de coach - Julien Hervieu

Mercadal avoue s'en être voulu après le match d'Amiens. Il évoque le mercato et certains départs possibles, comme celui de Peeters. L'entraîneur du SMC s'est confié pendant une heure comme jamais !

Fabien Mercadal a évoqué de nombreux sujets - Julien Hervieu

Au menu de cette émission : la présentation de Caen-Toulouse, quelle fin d'année pour le HAC, le passage en revue du football fédéral-régional et l'avis de Fabien Mercadal sur le football normand, une interview de l'entraîneur du Stade Malherbe Caen en deux parties, les Tops et Flops de l'année et enfin les Pronos de Fabien Mercadal et Johann Gallon.