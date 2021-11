A l’ombre de La Cuillère jaune

C’est d’abord une adresse à ne pas manquer lorsqu’il fait beau : doté d’une grande terrasse invisible depuis sa petite façade, elle offre plusieurs tables à l’ombre de feuillages, très adaptées à une pause de midi. La carte satisfera les amateurs d’une cuisine opulente et originale.

Des burgers fournis

Dans la formule premier prix à 11,80 euros (entrée+plat ou plat+dessert), il fallait opter ce jour-là pour le taboulé, puis l’aile de raie à la coriandre ou la paupiette de volaille mozzarella-basilic. En dessert, une tarte au citron, un fondant au chocolat ou un mystère glacé. La nouvelle maison a conservé la carte des gratins, qui remplacent les plats dans une formule à 10,20 euros. On retrouve le gratin paysan (jambon, pomme de terre, oeuf, lardons), le savoyard ou le pêcheur. S’il est besoin de le préciser, la grande majorité de ces plats sont faits maison, comme le sont les desserts et jusqu’aux pains des hamburgers.

C’est l’autre surprise de cette carte : plusieurs burgers (8,70 euros) autrement plus fournis et savoureux que leurs cousins des fast-food. Avec une préférence pour celui, éponyme, de "cuillère jaune", avec cheddar, steak hâché, bacon. Les affamés prendront le "double burger" qui parle de lui-même...

Pratique : La Cuillère jaune, 17 rue de l’Oratoire à Caen.

Tél. 02 31 50 19 94.