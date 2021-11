Les phrases cultes des politiques en campagne !

"Qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude", "M. Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du coeur", "Win the yes needs the no to win against the no" : les phrases cultes des hommes politiques ont été compilées par l'Institut national de l'audiovisuel (INA), qui vient de mettre en ligne le site "Dites-le avec l'INA".