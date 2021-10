Caen. Gilets jaunes : six points de filtrage dans le Calvados ce samedi

Ce samedi 15 décembre 2018, six points de filtrage sont en cours dans le Calvados. Il s'agit du rond-point de Bretteville-sur-Odon, du rond-point de Lazzaro à Colombelles, des rond-points de la Pomme et de l'Espérance à Lisieux, du rond-point LIDL à Saint-Pierre-sur-Dives et du Super U de Thury-Harcourt.