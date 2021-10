Beauvoir. Zone Libre sur le 1er marché de Noël du Mont Saint Michel.

C'est la première édition et probablement pas la dernière car les organisateurs veulent pérenniser et faire grandir ce nouveau rendez-vous de décembre. À l'origine du 1er marché de Noël de Beauvoir/Mont Saint Michel, une association, Belle et la Baie. Autour de la maison Pèlerin, à Beauvoir, 11 chalets, des manèges et des animations pour des fêtes avec l'un des plus beaux monuments de France pour décor. Pour en parler Christophe, bénévole de l'association et Anthony Guérin, chef de la maison Pelerin, étaient les invités de Zone Libre.

