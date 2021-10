Caen. L'anniversaire de Jane Birkin dans Zone Libre

72 ans, ce vendredi 14 décembre 2018, pour Jane Birkin. La muse de Serge Gainsbourg a fait l'actualité littéraire, il y a quelques semaines, avec la sortie d'un livre autobiographique. L'an passé, elle avait également sorti un disque hommage à celui qui a écrit et composé la plupart de ses chansons. En 1978, Gainsbourg avait composé un album intitulé Ex fan des Sixties, c'était également le nom de la première chanson du disque. Une chanson que Birkin a bien failli ne jamais enregistrer, mise en difficulté par le rythme de la mélodie. On aurait alors manqué quelque chose.

Zone Libre - la boîte à musique - 14 décembre Impossible de lire le son.