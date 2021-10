Rouen. Les mobilisations en Seine-Maritime et dans l'Eure ce vendredi

Manifestations à l'appel des syndicats

Plusieurs manifestations sont prévues en Seine-Maritime et dans l'Eure vendredi 14 décembre 2018 après l'appel lancé par les syndicats CGT, puis Solidaires et FSU. L'objectif est de défendre le service public, les salaires et les pensions, notamment.

Le cortège est parti à 9 h 30 de la gare de Dieppe et à 10 heures de Franklin au Havre. Il partira à 14 heures du cours Clemenceau à Rouen et de la préfecture à Évreux.

Manifestation des lycéens

La police signale plusieurs manifestations lycéennes ce vendredi matin :

Actions des dockers et portuaires

Un rassemblement des dockers et portuaires a lieu boulevard de Leningrad au Havre et près du hangar 108 à Rouen ce vendredi matin.

Les gilets jaunes toujours mobilisés

Secteur de Rouen

• rond-point de la Motte à Rouen

• rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray



Secteur de Fécamp

• rond-point des pompiers à Fécamp

• rond-point de Leclerc à Saint-Léonard



Secteur de Dieppe

• rond-point d'Auchan à Dieppe

• rond-point de Leclerc à Dieppe

• rond-point d'Eurochannel à Neuville-lès-Dieppe

• rond-point d'Arques-la-Bataille à Rouxmesnil-Bouteilles



A noter aussi qu'une rencontre entre des gilets jaunes de Caen (Calvados) et de Rouen est prévue dans la journée de ce vendredi.