Alençon. Tendance Live Alençon : les artistes dévoilés !

Tendance Ouest et ses partenaires auront le plaisir d'offrir aux auditeurs de la première radio de Normandie un concert hors normes, à l'Anova d'Alençon (Orne). Pendant trois heures, de nombreux artistes viendront se produire gratuitement ! Voici la programmation de ce bel événement :

Tal

Elle nous avait éclairés sur le "sens de la vie" à l'antenne et avait fait un show mémorable au Tendance Live de Granville (Manche) le vendredi 15 juin 2018. Tal nous fera le plaisir d'être à nouveau présence sur scène pour les auditeurs de la première radio indépendante de Normandie.

Tal revient sur la scène du Tendance Live - Floriane Bléas

Claudio Capéo

Claudio Capéo est un artiste qu'on ne présente plus. Il s'était révélé avec son tube "un homme debout" (single de diamant et plus de 120 millions de vues sur youtube). Depuis, il enchaîne les succès avec ses singles "Riche" (single d'or), "ça va ça va" (single d'or) ou encore son duo sur "Un peu de rêve" avec Vitaa.

Son dernier album s'est classé numéro 1 des ventes pendant cinq semaines consécutives et s'est écoulé à plus de 800 000 exemplaires.

Après une tournée de deux ans sold-out et un album certifié disque de diamant, Claudio Capéo, toujours armé de son accordéon, présente son nouvel album "Tant que rien n'arrête".

Claudio Capéo sur le scène de l'Anova d'Alençon, le vendredi 18 janvier 2019. - DR

Jérémy Frérot

Son timbre de voix est l'un des plus caractéristiques de ces dernières années, Jeremy Frerot a fait chanter la France avec son groupe Fréro Delavega de 2011 à 2017. En 2018, l'ancien assistant d'éducation a lancé sa carrière solo avec le titre "Revoir". Son premier album solo "Matriochka" est sorti en octobre 2018.

L'artiste a eu besoin de se recentrer après la folle aventure de Frero Delavega qui a suivi la saison 3 de l'émission The Voice sur TF1. Le duo et ses polyphonies ont mis le feu aux poudres de toutes les scènes de France et de Navarre. Les deux amis, anciens sauveteurs en mer et anciens étudiants en STAPS dans le but de devenir professeurs d'éducation physique et sportive, se sont séparés en juin 2017.

Les textes en français de son nouvel album sont plus intimes sur des partitions électro-pop aux orchestrations épurées. Le voyage est toujours agréable. La voix laisse planer comme un champ de "possibles".

Jérémy FREROT sera sur la scène du Tendance Live à Alençon, vendredi 18 janvier 2019 - Yann Orhan

Naya

Elle a du style et ce petit côté pop anglaise auquel il est difficile de résister. Spontanée, la scène ne lui fait pas plus peur que le fait d'incarner l'avenir de la pop.

Auteure, compositrice et interprète, la jeune Naya s'est fait remarquer dans l'émission The Voice Kids sur TF1 en 2014. Finaliste du programme cette année-là, elle a depuis signé chez Sony Columbia.

Il faut dire que son talent y est pour beaucoup ! À 18 ans, Naya partage sa vie entre Libourne, en Gironde, et ses concerts, le plus souvent à Paris. Au piano, à la guitare ou la batterie, c'est elle qui écrit et compose. Son premier album, sorti en septembre 2018, appelé Ruby a un grand succès. Naya est un oiseau rare, la journée elle vit sa vie d'étudiante et le soir elle s'isole pour composer, écrire et convertir la pop et l'électro qu'elle a dans la peau.

NAYA sera sur la scène du Tendance Live à Alençon, le vendredi 18 janvier 2018 - CARRASCO_LOUISE

Bon Entendeur

Bon Entendeur est le nom d'un trio français fondé en 2012 et composé d'amis passionnés de musique : Nicolas Boisseleau, Arnaud Bonet et Pierre Della Monica.

Des dizaines de millions d'écoutes dans le monde entier pour ceux qui produisent des relectures très personnelles de chansons issues du patrimoine francophone. Leur premier titre " Le temps est bon ", qui revisite la chanson d'Isabelle Pierre de 1972, est un énorme succès !

Leurs tracks et mixtapes sont très attendus. Elles représentent des heures de recherche et de mixage. Chacune d'elles explore une nouvelle sélection de trouvailles musicales globalement électroniques mais teintées de funk, disco, hip-hop…

Aujourd'hui, entre mixtapes, productions, DJ Sets et organisation d'événements, l'actualité de Bon Entendeur les projette au premier plan de la musique électronique française.

BON ENTENDEUR sur la scène du Tendance Live à Alençon, le vendredi 18 janvier 2018. - Adrien Combes

Navii

Le nom de scène de Navii lui vient de son prénom, Ivan, dont il a inversé les lettres. Voilà comment les histoires s'écrivent parfois.

Le titre "j'écoute du Miles Davis" a fait le tour des ondes en 2015. Premier succès pour celui qui a débuté sa carrière, dès son adolescence, en postant des reprises de plusieurs artistes français sur YouTube, comme Stromae, Renan Luce, Tryo ou Mathieu Chedid. Comme d'autres, les premiers buzz de ses vidéos sur la toile lui ouvrent des portes.

Navii sortira son deuxième album intitulé "Minuit 17" au début de l'année 2019. Dans cet opus, il signe l'intégralité des textes et s'entoure des meilleurs producteurs avec les participations d'Ofenbach, des skydancers, de Môme et de Hyphen Hyphen.

Navii sera sur la scène de l'Anova d'Alençon le vendredi 18 janvier 2019. - Koria

Laureline

Alençonnaise pur jus, la jeune Lauréline débute le chant à 15 ans sous les précieux conseils de son professeur Julie Gloria. Elle poursuit l'aventure en intégrant le chœur Ados au Conservatoire d'Alençon et goûte à la scène avec deux comédies musicales, " Grease " et " Le Moulin Rouge ".

Révélée au Festival Lik'Orne 2017, repérée lors des auditions " The Voice 2018 ", finaliste aux auditions " NTBH 2018 ", Lauréline évolue dans un univers jazz/pop-rock, une voix puissante et incarnée, elle aime revisiter le répertoire d'artistes d'hier et aujourd'hui.

C'est la voix de Lauréline qui a touché l'équipe de Tendance Ouest. Une voix sans artifice, sans effet, portée par une sincérité touchante.

La jeune normande Lauréline sera sur la scène du Tendance Live à Alençon, le vendredi 18 janvier 2018. - DR

Ionah Fink

Née le 5 juillet 1996 à Metz, elle est d'abord une artiste précoce ; danse classique à haut niveau, piano dès l'âge de 4 ans et chant bien sûr, pour le plaisir. Ses références "soul" (Amy Winehouse, Selah Sue, Lauryn Hill…) l'entraînent à San Diego où elle part vivre seule, à 19 ans, pour apprendre l'anglais. Son amour de la langue l'amène aux Cours Florent où elle apprend à dire les textes des autres et à habiter une scène. Comment imaginer que cette jeune fille sort d'un baccalauréat scientifique et décidera de tout plaquer, quelques mois plus tard, pour s'engager dans l'armée, de l'autre côté de l'Atlantique ?

La veille de son départ vers la Martinique, le destin l'emmènera dans un studio de musique pour enregistrer le titre "Shot me down". Cette chanson, et sa voix finiront par la rattraper. Après un an de gendarmerie, une expérience inoubliable, riche et difficile à la fois, sa chanson la rappelle en métropole. En septembre 2018 elle retourne sur les bancs de l'école pour y reprendre des études en langues étrangères. Elle ouvre de nouveau les bouquins avec "Shot me down" dans les oreilles, laissé derrière elle un an auparavant. Mais la musique n'éteint pas cette voix intérieure qui la pousse à mettre sa vie au service des autres ; alors l'étudiante Ionah s'engage comme pompier volontaire en marge d'une carrière d'artiste.

Ionah Fink, le 18 janvier 2018, sur la scène du Tendance Live de Tendance Ouest. - DR.

Lude

Lucas Deleplanque alias LUDE est un véritable coup de cœur qui construit au fil des singles un univers singulier. Il y mêle la pop, l'électro et quelques touches de folk. À seulement 23 ans, LUDE est un artiste complet, producteur inspiré, multi-instrumentaliste et virtuose de la guitare.

Le jeune homme est créatif et possède une vraie finesse dans ses productions. Il a l'art d'allier des lignes très mélodiques avec une rythmique sûre d'elle et tranchée. Une modernité réjouissante pour un artiste qui a l'avenir devant lui.

LUDE enchaîne les singles à succès. Le petit dernier " Missing You " prend le même chemin que les précédents.

LUDE sera sur la scène du Tendance Live à Alençon, le vendredi 18 janvier 2018. - Yann Orhan

