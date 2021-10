Théâtre. Caen : vous avez dit "barbantes" ?

La compagnie Auloffée s'est associée à l'exposition "Vous avez dit barbares ? Archéologie des temps mérovingiens en Normandie, Ve-VIIIe siècles" pour donner à cette visite un côté original et décalé. Une manière ludique d'aborder l'époque mérovingienne grâce à l'humour et le talent des deux actrices, Élise Leport et Gervaise Hay.

Une approche originale grâce à ces deux comédiennes !

L'une est une bourgeoise très classique tandis que l'autre est une intellectuelle passionnée d'écologie. L'association des deux est une combinaison détonante sur un sujet pas évident à traiter. L'époque mérovingienne est ainsi revisitée et le rire est assuré tant la lecture des mondes mérovingiens est différente d'un personnage à l'autre.

Du dimanche 23 décembre au dimanche 5 janvier, à 14h30, au Musée de Normandie à Caen. 8 €.