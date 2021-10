Hors Normandie. A vous les bons petits plats avec Normandie Matin!

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Cette semaine, c'est un robot multicuiseur Cookéo d'une valeur de 229€ qui est à gagner à chaque hit de la salle de bains! Doté de six réglages de cuisson et de 100 recettes pré programmées, Cookeo est l'assistant de cuisine idéal pour des repas rapides et faciles. Sélectionnez simplement, cliquez et suivez pas à pas la recette.

6 modes de cuisson : une cuisson sous pression pour gagner en rapidité, cuisiner à la vapeur, mijoter tout en douceur vos différentes préparations, dorer à votre guise vos aliments (moyen et fort) possibilité de réchauffer en toute sécurité vos plats. Il offre également une fonction maintien au chaud en fin de cuisson, jusqu'à 1h30.

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!