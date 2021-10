Hors Normandie. Gagnez un voyage à New York pour 2 personnes

Partez à la découverte de la Grosse Pomme grâce à Tendance Ouest et les 14 agences MeilleurTaux.com de Normandie! Arpentez les rues d'une des villes les plus mythiques des Etats-Unis avec la personne de votre choix. Vous gagnez vos 2 aller-retours Paris - New-York en avion, 7 nuits dans un hôtel 3 étoiles au cœur de Manhattan et votre New-York City Pass qui donne accès à 6 visites.

Vous pourrez visiter l'Empire State Building, le Musée américain d'Histoire naturelle, Le Metropolitan Museum of Art (MoMA) et au choix Top of the Rock OU Musée Guggenheim, La Statue de la Liberté et Ellis Island OU Croisières Circle Line, le Mémorial et Musée du 11 septembre OU Intrepid Sea, Air & Space Museum.

Pour remporter ce séjour qui sera inoubliable, jouez jusqu'au vendredi 28 décembre 2018, par SMS, en envoyant le code NY au 7 11 12 (2x0.65€ + coût du message) et rendez-vous pour le tirage au sort entre 8h et 9h dans Normandie Matin.

