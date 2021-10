Le-Havre. 2018 : une année exceptionnelle pour la croisière au Havre

Le bilan de la saison croisière 2018 est très bon. Il a été présenté en décembre lors de l'assemblée plénière du club croisière (il rassemble les associations de commerçants, taxis, tour-opérateurs, autocaristes, CCI, GPMH, entreprises portuaires et acteurs du tourisme). Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

• 145 escales contre 129 en 2017 (+ 12,4 %)

• 418 524 passagers contre 397 000 en 2017 (+ 5,42 %)

• 48 % d'Allemands, 16,5 % de Britanniques et 13 % d'Américains



Entretien avec Jean-Baptiste Gastine, président du club croisière et vice-président de l'office de tourisme du Havre :

30 millions d'euros de retombées

2018 aura été marquée par le nombre important de croisières réalisées au départ du Havre (43 têtes de ligne partielles ou totales). Si l'activité a été soutenue tout au long de la saison, les mois les plus intenses sont mai (un record de 33 escales) et septembre (22 escales).

Cette activité croisière est surtout une manne financière. Les retombées sur l'économie sont réelles : plus de 30 millions d'euros en 2016 (7 millions pour l'Ile-de-France et 24 millions pour la Normandie dont cinq pour l'agglomération havraise). Les croisiéristes font fonctionner essentiellement le commerce et la restauration. L'objectif est d'atteindre les 800 000 à 1 000 000 de passagers accueillis au Havre d'ici 10 ans.