Cherbourg. À Cherbourg, ACTP espère protéger ses sapins… avec des moutons !

Les fêtes de fin d'année sont l'une des périodes clés pour ACTP, l'Association Cherbourgeoise de gestion et de promotion du Travail Protégé, qui emploie des personnes handicapées. "Pour nous, Noël démarre en août !" précise d'ailleurs Guillaume Lecarpentier, son directeur, qui reçoit pendant l'été les premières commandes des pépiniéristes.

9000 sapins plantés chaque année

L'association entretient dix hectares de conifères, répartis sur différentes communes du Val de Saire, dans la Manche. Elle en plante chaque année 9000, de différentes variés (Nordmann, épicéa, omorika, grandis…), et vend 6000 arbres aux collectivités, entreprises et particuliers.

Nordmann, épicéa, grandis... cinq variétés sont cultivées au total. - Lisa Lesoif

"Les samedis 8 et 15 décembre, on s'attend à voir 500 sapins partir" poursuit Guillaume Lecarpentier, qui dispose de deux points de vente, dans ses ateliers de Tourlaville et sur le parking du supermarché Leclerc voisin.

Il faut environ dix ans pour qu'une graine devienne un sapin de 1,25 m. Ils mesure 30 cm quand ACTP les reçoit. - Célia Caradec

Une race spécifique de mouton

Depuis quelques années, ACTP tente de "verdir" au maximum son activité sapin. Elle espère se passer de produits phytosanitaires à court terme. "Nous avons retenu deux options : le microtrèfle, qui empêche les mauvaises herbes de pousser, et le mouton shropshire, une race spécifique qui s'attaque à tout sauf aux sapins".

L'association cultive déjà dix hectares mais cherche des terres pour se développer. - Lisa Lesoif

L'association aimerait nouer un partenariat avec un éleveur local, en mettant à disposition ses terres. "Si le projet aboutit, on espère voir les premiers moutons dans les clos en 2020".