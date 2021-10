noël. Que faire ce week-end à Caen ?

La semaine passe tellement vite. Pas une seconde pour se reposer, se détendre. La magie et la féerie de Noël viennent à manquer. Pourtant, elles ne sont pas si loin. En effet, la ville de Caen (Calvados) se donne à cœur joie pour vous permettre de profiter de cette ambiance particulière. Alors que faire ce week-end ? Que propose la ville de Caen ? Le fameux marché de Noël situé place Saint-Sauveur, présentent objets, confiseries et jouets originaux. Le père-Noël y attendra les enfants dans son chalet à partir de 18 heures, après avoir déambulé toute l'après-midi dans les rues caennaises.

Festival de la Boussole

À l'occasion de ce Noël solidaire, la ville de Caen organise, en partenariat avec le collectif Rast'Art, le Festival de la Boussole. En effet, tous les jours à 16 heures, un concert, des animations et des ateliers participatifs sont organisés au centre d'accueil la Boussole. Celui-ci ouvre ses portes de 14 heures à 17 heures et permet la rencontre de personnes de tous horizons. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.

Des bons plans ?

Les commerçants sont exceptionnellement autorisés à ouvrir les dimanches du mois de décembre. De quoi profiter pour finaliser (ou commencer ?) ses achats de Noël. Pour faciliter l'accès au centre-ville, une navette gratuite circule le samedi, de 7h30 à 19h30. Le stationnement en surface est gratuit le samedi, de 11 à 15 heures. De nombreuses places supplémentaires sont ouvertes à tous gratuitement le samedi, sur les parkings de l'ancienne bibliothèque centrale et de l'hôtel de ville. De plus, pour permettre aux parents de faire leurs courses, l'association Les Vitrines de Caen offre deux heures de garderie pour les enfants à partir de trois ans le week-end. L'accueil est proposé de 14h30 à 19 heures, au centre commercial Les Rives de l'Orne. Sur place, des professionnels de la petite enfance proposent animations, jeux et ateliers créatifs.

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 place Saint-Sauveur, centre d'accueil Boussole et Rives de l'Orne.