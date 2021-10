Argentan. Neige : les saleuses de l'Orne sur votre Smartphone

Vendredi 21 décembre 2018 marquera officiellement notre entrée dans l'hiver, avec une nouveauté technologique et bien pratique dans l'Orne, annoncée vendredi 14 décembre à Argentan par le président du Conseil départemental.

Les routes déneigées sur votre Smartphone

Dès qu'il neige dans un département rural comme l'Orne, à l'habitat très dispersé, avec 6000km de routes, chacun se demande s'il peut emprunter tel ou tel itinéraire. Désormais votre Smartphone pourra vous le dire ! L'Orne est le premier département de France à offrir cette nouveauté.

Davantage de sécurité

Toutes les saleuses et autres moyens de déneigement sont désormais géolocalisées en direct et vous pouvez suivre leur parcours en temps réel sur l'appli gratuite pour Smartphone L'Orne dans ma poche et donc savoir si les routes de l'itinéraire que vous souhaitez emprunter ont été déneigées récemment, ou pas.

Christophe de Balorre, le président du Conseil départemental de l'Orne :

Christophe de Balorre, le président du Conseil départemental de l'Orne :

