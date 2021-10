Alençon. Les agriculteurs de l'Orne distribuent leurs cadeaux de Noël

Rien à voir avec les Gilets jaunes : une "action de Noël" des agriculteurs FDSEA et JA de l'Orne lundi soir 10 décembre 2018. Une délégation a apporté un paquet-cadeau à la préfète de l'Orne, sur les coups de 18h30.

Cadeau de Noël pour la préfète

Le cadeau contenait : foin, œufs, pommes, mais aussi sifflet, gants et bottes en caoutchouc, pour dire "Non au matraquage", dont ils se ressentent victimes : stigmatisés, déconsidérés, ciblés par de multiples contrôles. Surtout ils veulent vivre de leurs productions… Également dans le paquet : une photo de sanglier pour dénoncer les désastres dans leurs cultures et une K7 vidéo pour dénoncer l'ingérence de L214 dans les exploitations agricoles.

Anne-Marie Denis, présidente de la FDSEA de l'Orne :

Anne-Marie Denis

Pas de cadeau pour Emmanuel Macron

Après la préfète mardi soir 10 décembre 2018, c'est ensuite chez les parlementaires que FDSEA et JA de l'Orne vont aller déposer des cadeaux de Noël. Quant au cadeau destiné à Emmanuel Macron, le paquet restera vide car le Président n'a pas été gentil avec les agriculteurs, donc le Père Noël ne lui amène pas de cadeau.