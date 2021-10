Alençon. Tendance Live : la ville d'Alençon partenaire

"Rendez-vous désormais incontournable du début d'année à Alençon, le grand concert "Tendance Live" revient pour une 6éme édition en 2019 à Anova. A l'initiative de la radio Tendance Ouest, 1ère radio indépendante de Normandie, l'événement qui lance la nouvelle saison des concerts " Tendance Live ", propose un plateau artistique de choix pour près de 4h de concert, des animations et des cadeaux pour une soirée festive, familiale et gratuite. La Ville d'Alençon est fière d'être l'un des partenaires de ce grand événement qui réunit chaque année près de 5000 spectateurs venus vibrer au son des grands tubes du moment. Avec un succès retentissant, il contribue assurément au dynamisme de notre territoire. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent concert Tendance Live !"

Emmanuel DARCISSAC

Maire d'Alençon

Vice-Président de la Communauté urbaine