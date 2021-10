Caen. Otis Redding dans la boîte à musique du 10 décembre

Il y a 51 ans, le dimanche 10 décembre 1967, mourrait Otis Redding, à l'âge de 26 ans, victime d'un accident d'avion. La chanson la plus célèbre du roi de la Soul est sortie quelques semaines après sa mort au tout début de l'année 68. Deux jours avant de mourir, Redding travaillait encore sur l'enregistrement The dock of The Bay. Un titre inachevé qui lui a valu deux Grammy Awards et un énorme succès planétaire.

