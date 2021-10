Le-Havre. Avenir de Renault Sandouville : FO demande à voir Édouard Philippe

Le syndicat FO s'inquiète pour l'avenir du site Renault Sandouville (Seine-Maritime). Le groupe aurait attribué à l'ensemble de ses sites de fabrication en France des motorisations toutes électriques excepté celui de Sandouville (qui produit le Trafic et des utilitaires pour Nissan et Fiat). FO craint qu'à long terme, une usine produisant des véhicules diesel ne soit pas viable. Un courrier a été envoyé à Édouard Philippe, le Premier ministre et ancien président de l'agglomération du Havre, le 5 décembre 2018, pour lui demander un rendez-vous.