Caen. À Caen, fêtez Noël de façon éco-responsable

Guirlandes, sapins, emballages… Chaque année, les fêtes de fin d'année riment avec consommation excessive de matières non recyclables. Nos conseils pour un Noël 2018 nature à Caen (Calvados).

Emballages

Attention, le papier cadeau plastifié ne se recycle pas. Le Père Noël peut privilégier le papier kraft ou réutiliser les emballages des années précédentes. Les symboles FSC ou PEFC indiquent que le papier vient de forêts gérées durablement.

Autres alternatives : emballer les cadeaux dans du tissu, ou se servir de papier journal (vos anciens numéros de Tendance Ouest, par exemple). Enfin, le Père Noël peut offrir des cadeaux immatériels, qui ne nécessitent aucun emballage !

Sapins

Même s'il est réutilisable, le sapin synthétique, de par sa composition, est très loin d'être l'option la plus écologique. Si vous choisissez un sapin naturel, assurez-vous qu'il vient d'une forêt gérée durablement, locale, et qu'il ne comporte pas de neige artificielle.

Comme l'an passé, 35 points de collecte pour le recyclage de sapins seront installés à Caen, dès le lendemain de Noël. - Ville de Caen / F. Decaëns

Après les fêtes, offrez-lui une seconde vie en le replantant, ou déposez-le dans les 35 points de collecte de Caen-la-mer. "Les sapins sont broyés et utilisés pour le paillage des espaces verts, ce qui permet d'éviter l'utilisation de produits phytosanitaires", explique Patrick Jeannenez, adjoint au maire de Caen, en charge de la qualité du cadre de vie. L'an dernier, ce sont 6 600 sapins qui ont ainsi pu être recyclés. "Notre objectif est de faire aussi bien cet hiver", ajoute l'élu. Autre option, pour les plus créatifs : fabriquer un "sapin" à partir de matériaux de récupération.

Décorations

Plutôt qu'acheter des décorations en plastique, mettez un peu de nature dans votre intérieur ! Vous pouvez opter par exemple pour la création de guirlandes végétales, en vous rendant dans les allées du Jardin des plantes de Caen par exemple.

Avantage ? Tout est gratuit et naturel. "Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez ramasser des branches ou des feuilles en ville", explique Marie Brunet, animatrice au jardin des plantes à Caen. Ajoutez quelques pommes de pin, un peu de houx, de lierre, fixez tout ça avec du fil de fer et le tour est joué ! "Il y a aussi le plaisir de faire soi-même", poursuit Marie Brunet. "Et en plus, personne n'a la même guirlande que vous !"

À la Colline aux Oiseaux par ailleurs, l'équipe d'animations horticoles propose des ateliers de décoration de Noël d'intérieur à la Maison à énergie positive (voir aussi page 21). Prenez note : rendez-vous samedi 8 et mercredi 12 décembre, à partir de 14 heures. C'est gratuit et ouvert à tous.

Jouets

Et si vous optiez pour l'achat de jouets artisanaux en bois, beaucoup moins polluants que les jouets en plastique que l'on trouve dans les grandes surfaces. Rendez visite au Pion magique, rue de Bras, qui vend plus de 5 000 articles au total ou encore à la boutique Bonhomme de Bois, rue Demolombe. Petites voitures, cuisines, jeux de société, toupies géantes, etc.

Une grande sélection de jouets en bois qui sont "de plus en plus demandés", selon Pauline Jouvin, la gérante.