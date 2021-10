Alençon. Téléthon 2018 : mobilisation dans l'Orne

La première édition télévisée du Téléthon est née en 1987. 30 ans plus tard, en 2017, 89 189 384 euros avaient été récoltés au niveau national, dont plus de 4 millions d'euros en Normandie. Les dons se font toujours par téléphone au 36.37, mais aussi de plus en plus souvent, par internet, ou sur les manifestations organisées sur le terrain. Exemple dans le département de l'Orne, où en dénombre une centaine sur le seul sur le secteur " Est ", qui est coordonné par François Beaudouin.

Les 60 ans de l'AFM

C'est une édition importante cette année, explique-t-il, puisqu'elle marque le soixantième anniversaire de l'Association Française contre les Myopathies et que selon le slogan de cette année : vaincre la maladie, c'est désormais possible. François Beaudouin :

Parmi les plus anciennes manifestations sur ce secteur " Est de l'Orne ", citons par exemple : Vimoutiers, le Mêle-sur-Sarthe, L'Aigle (qui s'achèvera par un repas choucroute). Autre repas (aux tripes) au Merlerault. Citons aussi de nouvelles actions, comme à Larré. Le détail des manifestations est à découvrir ici.