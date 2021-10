Vaste coup de filet international contre la mafia calabraise

Ce coup de filet, qui s'est déroulé à l'aube simultanément en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et au Surinam, visait 90 suspects d'association de malfaiteurs, trafic international de stupéfiants, association mafieuse ou blanchiment d'argent, ont précisé des responsables judiciaires.

Des centaines de policiers ont pris part à l'opération, sous l'égide d'Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'UE. Elle a permis la saisie de quatre tonnes de cocaïne, 120 kg d'ecstasy et deux millions d'euros en liquide dans des caches situées parfois dans des restaurants italiens ou des boutiques de glaciers.

Après l'arrestation mardi à Palerme de Settimo Mineo, considéré comme le nouveau chef de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, à Palerme et successeur désigné du parrain Toto Riina, c'est un nouveau coup porté au crime organisé.

"Aujourd'hui nous avons adressé un message clair aux alliances criminelles à travers l'Europe: elles ne sont pas les seules à pouvoir travailler au-delà des frontières", a déclaré Filippo Spiezia, directeur adjoint d'Eurojust, lors d'une conférence de presse à La Haye où se trouve le siège de l'organisation.

L'opération aux résultats "sans précédent et extraordinaires" ciblait "des membres dangereux de la 'Ndrangheta, profondément impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent", a-t-il ajouté.

La 'Ndrangheta - qui tient son nom du grec ancien "courage" - passe généralement pour avoir dépassé les mafias sicilienne et napolitaine grâce au trafic de cocaïne d'Amérique latine.

Basée sur une structure très familiale, elle est surtout implantée en Calabre, dans la pointe de la botte italienne, mais elle est également devenue influente dans le nord de la péninsule et dans d'autres régions du monde.

Selon des experts, elle est la seule mafia présente sur tous les continents: en Europe occidentale, en Amérique du Nord, centrale, Amérique du Sud, en Afrique et elle s'étend désormais en Europe de l'Est et en Asie.

Le coup de filet, baptisé "Opération Pollina", visait à porter un coup sévère à ses ramifications, en particulier vers l'Amérique latine.

En Allemagne, il s'est concentré sur des restaurants, bureaux et appartements, essentiellement en Rhénanie du Nord-Wesphalie (nord-ouest) et en Bavière (sud). Selon les procureurs allemands, il visait 47 personnes et 65 lieux.

Les procureurs néerlandais ont précisé que l'enquête avait débuté avec la découverte d'opérations de blanchiment d'argent dans deux restaurants italiens du sud des Pays-Bas, qui ont révélé avoir des liens avec l'Allemagne et la Calabre.

- 'Un premier pas' -

Aux Pays-Bas, l'enquête a aussi conduit à des boutiques de glaciers. Selon le procureur Fred Westerbeke, les enquêteurs "soupçonnent que l'organisation mafieuse blanchit l'argent à travers ces établissements qui servent de couverture".

Parallèlement, un réseau s'appuyant souvent sur les liens de famille s'était développé en Europe pour réceptionner de la drogue arrivant d'Amérique latine via les ports de Rotterdam, aux Pays-Bas, et d'Anvers en Belgique, et les distribuer en Europe.

En Belgique, l'opération s'est concentrée autour de Limburg, en région flamande, où vit une importante communauté italienne venue travailler dans les mines de charbon après la Seconde Guerre mondiale.

Selon le procureur italien antimafia Federico Cafiero De Raho, ces opérations vont affecter le trafic de drogue de la 'Ndrangheta à travers la planète, jusqu'en Colombie, en Equateur et au Brésil.

Mais il a également averti qu'il s'agissait là "juste d'un premier pas", assurant que les arrestations ne représentaient "rien pour la 'Ndrangheta".

"Des milliers de personnes devraient être arrêtées et des milliards saisis", a-t-il affirmé.

L'agence européenne de coopération entre les polices criminelles, Europol, a toutefois jugé l'opération de "coup décisif contre l'un des plus puissants réseaux criminels italiens à travers le monde".

Le président italien du parlement européen Antonio Tajani a quant à lui adressé ses "félicitations" aux diverses forces de police impliquées assurant de l'engagement de l'Europe "dans le combat contre les groupes criminels de la 'Ndrangheta".

A LIRE AUSSI.

Meurtre d'un journaliste en Slovaquie : cinq choses à savoir sur la 'Ndrangheta

Toto Riina, ancien parrain de Cosa Nostra est mort, mais pas la mafia

Slovaquie: interpellation d'Italiens soupçonnés de corruption par Jan Kuciak

Lille au coeur du trafic d'héroïne en France

Au procès du "carbone marseillais", réquisitoire contre une fraude "inédite"