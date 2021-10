Livre. S'installer en Caux vallée de Seine : le petit guide pour tout savoir

C'est sur la rive gauche de la Seine que réside Virginie Bruneau, l'auteure, à proximité immédiate du territoire dont elle fait l'apologie dans ce guide. Photographe et journaliste freelance, puis mandatée pendant sept ans pour la communauté d'agglomération Caux Vallée de Seine, elle a sillonné dans le cadre de son activité ce secteur de long en large dont elle connaît bien toutes les particularités et les avantages.

Premier guide auquel elle participe, elle est néanmoins l'auteure d'une dizaine d'ouvrages documentaires consacrés en particulier à l'équitation, ayant participé à des compétitions en tant que cavalière avant de se consacrer au journalisme.

Un territoire attractif

Les éditions Héliopoles, après avoir publié un guide S'installer à Caen et S'installer au Havre, sollicitent Virginie pour la réalisation de ce guide qui vise à promouvoir le mode de vie du territoire Caux vallée de Seine : "Ce découpage administratif correspond à un bassin de vie situé entre deux grosses métropoles que sont Rouen et Le Havre mais constitue un véritable point d'ancrage et d'équilibre entre les deux", souligne Virginie.

On peut y définir cinq pôles d'identité très diverse : Lillebonne, Caudebec-en-Caux, Bolbec, Notre-Dame de Gravenchon et Fauville-en-Caux. "Les distances sont courtes, les routes rarement encombrées, le travail ne manque pas sur ce territoire quel que soit le niveau de qualification en particulier dans la pétrochimie, les métiers de bouche ou le BTP et le mode de vie est très plaisant grâce à de très nombreuses infrastructures", note Virginie.

Un guide pratique

C'est aux nouveaux venus que s'adresse principalement Virginie dans ce guide : "Il est conçu comme un outil pour faire gagner du temps et s'intégrer rapidement mais grâce à ce guide on peut aussi choisir précisément notre lieu d'installation en fonction de nos besoins". Beaucoup de services sont mis à disposition des habitants tels que des associations culturelles ou sportives, conservatoires de musique, théâtres et cinémas ou encore crèches et grandes surfaces.

"C'est aussi un territoire très vallonné et très rural où on prend plaisir à se balader", ajoute Virginie. Le guide permet également de découvrir ou d'approfondir sa connaissance du territoire. "En effet, ceux qui y habitent déjà pourront aussi tirer parti de ce guide grâce à ces bons plans, par exemple d'un point de vue culturel j'oriente le lecteur vers des lieux oubliés et pourtant remarquables."

Clair et documenté

Illustré par les photos de Virginie, ce guide offre un panorama de la richesse du territoire grâce à sa division en chapitre thématique : "se loger", "entreprendre", "grandir" ou encore "consommer". De plus, en incluant dans ce guide de petits encarts, l'auteure approfondit quelques sujets en particulier avec des références culturelles amusantes ou insolites comme la persistance du parler cauchois ou les cerfs traversant à la nage la Seine à Heurteauville.

Mais pour donner encore davantage d'authenticité à ce guide, Virginie a également collecté des témoignages de résidents récents : "Tous secteurs professionnels et tous milieux sociaux confondus" invités à partager leur expérience et la façon dont ils ont découvert et apprécié le territoire. Des témoignages pratiques qui éclaireront les nouveaux venus !