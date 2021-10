Euro-2020: la France avec Islande, Turquie, Albanie, Moldavie et Andorre en qualifications (tirage)

Les Bleus n'ont jamais perdu contre ces équipes en compétition. Ainsi, contre l'Islande, le bilan en compétition est de 9 victoires et 4 nuls en 13 rencontres, et face à la Turquie de 4 victoires en autant de matches. Ces deux équipes étant les plus solides du groupe, la France championne du monde a donc de grandes chances de se qualifier, puisque les deux premiers de chaque poule obtiennent leur ticket directement.

La dernière fois que la France de Didier Deschamps avait affronté l'Islande en compétition, c'était à l'Euro-2016 et les Bleus s'étaient imposés 5 à 2 en quart de finale. La France avait ensuite perdu la finale de son Euro à domicile face au Portugal (1-0 a.p). Plus récemment, en octobre en amical, les Français avaient arraché le nul contre les Islandais (2-2).

La Mannschaft, de son côté, est tombée dans le groupe C en compagnie des Pays-Bas avec l'Irlande du Nord, l'Estonie et le Belarus. C'est un groupe relevé, mais pas "de la mort" proprement dit. Le Portugal, tenant du titre, est tombé dans un groupe B à sa mesure avec Ukraine, Serbie, Lituanie et Luxembourg.

L'Euro-2020 (12 juin-12 juillet) aura lieu dans 12 villes de 12 pays différents, selon une idée de Michel Platini, ex-président de l'UEFA, qui voulait ainsi marquer le coup des 60 ans de cette épreuve. Les demi-finales et finale auront lieu à Wembley, à Londres.

