Jennifer Lopez sort un nouveau titre inédit

Jennifer Lopez sera t-elle à nouveau en tête des "hits de l'été" en 2012 ?

La bombe latino s'y prépare... Elle a dévoilé ce vendredi 30 mars un nouveau titre, Dance Again, en collaboration avec le rappeur Pitbull et produit par RedOne.

Après l'énorme On The Floor de 2011, vous allez donc... danser encore (Dance again !) en 2012. Jurée dans l'émission américaine populaire American Idol, Jennifer Lopez est une redoutable stratège.

Dance Again n'est pas un hasard ! Découverte audio sur tendanceouest.com