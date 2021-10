Jennifer Lopez voit sa vie en 3 D

Dance Again, tel est le nom choisi pour ce film en relief que Jennifer Lopez tourne actuellement dans le cadre de sa tournée mondiale, Dance Again Tour. Référence à son morceau avec Pitbull, ce documentaire s'attardera "sur les dernières années de la vie de Jennifer et ses gros changements", explique son manager.



Les images du film seront tirées de sa série de concerts donnés à travers le monde, sur scène et dans les coulisses. Dance Again Tour sera d'ailleurs de passage à Bercy et à Amneville les 16 et 17 octobre prochains.



Cette démarche a déjà été entreprise par Justin Bieber avec Never Say Never et par Katy Perry via Part of Me.