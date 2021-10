Caen. Caen : mobilisés pour ramasser les déchets

Un ramassage des déchets s'est déroulé ce samedi 1er décembre 2018, en début d'après-midi, à Caen (Calvados).

Le rassemblement a eu lieu place de la mairie, à 14 heures. Il a mobilisé près de 200 personnes. Parmi eux, de nombreux jeunes de 15 à 25 ans. C'est Arthur Hérisson, étudiant de 18 ans, qui l'a organisé avec le soutien de Surfrider. Ce mouvement national, qui avait également lieu à Toulouse et Dijon ce samedi, a été lancé par CleanWalker. L'objectif de l'association est de sensibiliser les gens au "fléau des déchets plastiques et de notre surconsommation".

Ramasser un maximum de déchets

De nombreux marcheurs ont pris connaissance du rassemblement sur les réseaux sociaux, via lesquels la marche caennaise s'est développée.

À 14 heures, entouré par les volontaires, Arthur Hérisson a présenté le déroulé des opérations. Il a proposé aux personnes de se munir de gants et de parcourir les rues de Caen, en passant par la rue Écuyère, la rue Saint-Pierre pour finir par le Port. Le but : ramasser un maximum de déchets.

Au départ de la marche, esplanade Jean-Marie-Louvel. - Maëlig Louesdon

Selon le ministère de la Transition écologique, "80 % des déchets marins proviennent des activités à terre. Ce sont des déchets qui ont gagné la mer ou qui y ont été jetés." Face aux grandes firmes comme Coca Cola, classée parmi les plus grands pollueurs du monde du fait de sa production massive de plastique, le poids d'une telle manifestation peut sembler mince.

Mais pour Arthur Hérisson, le but est justement de susciter une "prise de conscience" chez la population caennaise, du poids des déchets dans la pollution. Il s'agit de proposer aux gens de participer à la collecte des déchets et de "les mener à trouver et à proposer des solutions". Une démarche optimiste orientée vers la participation et d'implication de la population à l'échelle locale.

"Réveiller les consciences"

Selon Dylan et Alexandre, deux lycéens, "il faut réveiller les consciences pour faire pression après. En plus c'est positif car il y a des enfants. C'est un mouvement sympa qui encourage les gens à se mobiliser car individuellement on a pas le courage."

Début du ramassage, rue Écuyère. - Maëlig Louesdon

Arthur Hérisson rappelle que "c'est important que ça se passe à Caen car si les grandes villes se mobilisent, on doit le faire aussi ici".

Les marcheurs, en pleins préparatifs, avant la marche. - Maëlig Louesdon

A LIRE AUSSI.

Sur les plages du Calvados, ils chassent les déchets

La décharge flottante du Pacifique 3 fois la taille de la France

Prisée des touristes, Chypre lutte pour réduire ses déchets

A Marseille, le Mucem explore les "Vies d'ordures" du pourtour méditerranéen

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur malade de ses déchets