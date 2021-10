Coutances. Un voleur d'objets d'art interpellé dans la Manche

Un voleur présumé d'œuvres d'art et de plus de 400 documents a été interpellé le vendredi 16 novembre 2018 chez lui à Yquelon près de Granville (Manche). L'homme âgé de 36 ans, salarié dans une grande surface granvillaise, avait dérobé en septembre 2017, au musée maritime de Saint-Malo (Ile-et-Vilaine) deux pistolets du corsaire Surcouf, datant de 1825 et évalués à 10 000 euros les deux, une statue d'une vierge en bois, dérobée à l'église de Donville-les-Bains (Manche), un lot de cartes postales anciennes chez un particulier et divers documents appartenant à la médiathèque de Granville (Manche) et aux archives départementales de la Manche à Saint-Lô,

Le suspect, "amateur effréné d'objets d'art", était alors inconnu jusqu'alors des services de police, selon Cyril Lacombe le procureur de la République de Coutances (Manche)

Le suspect a été confondu, après avoir tenté de vendre un ouvrage sur le Mont-Saint-Michel (Manche) datant de 1848, chez un libraire parisien qui a alerté les forces de l'ordre, après avoir vu les tampons de la médiathèque de Granville qui figuraient sur l'ouvrage.

Un acte citoyen salué par le procureur de la République de Coutances (Manche)

Tous les objets ont été identifiés ils vont être remis à leurs propriétaires. Le suspect est poursuivi pour vols de biens culturels et abus de confiance. Il risque un maximum de sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Il comparaîtra libre devant le tribunal correctionnel de Coutances le jeudi 12 décembre prochain.