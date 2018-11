Le musée des pêcheries a un an et fait la "fierté" des Fécampois

Le musée des pêcheries à Fécamp (Seine-Maritime) va souffler sa première bougie samedi 8 décembre 2018. Après 10 ans de travaux dans cette ancienne sécherie de morues, le musée a en effet ouvert ses portes fin 2017. Il regroupe l'ensemble des collections de la Ville, de l'histoire des pêcheurs fécampois aux collections de Beaux-Arts en passant par les bijoux et costumes normands.

En un an, plus de 86 000 visiteurs ont fait le déplacement pour découvrir les différentes expositions. Ce premier bilan est positif s'accordent à dire Marie-Hélène Desjardins, Pierre Aubry, adjoint à la maire chargé de la Culture, et l'association des Amis du musée des pêcheries. Ils attendaient entre 60 000 et 80 000 visiteurs dans l'année, le résultat est donc plus élevé que leurs espérances. Il faut dire qu'il y avait quelques incertitudes à l'ouverture du musée : "Il y a un an, nous étions dans nos petits souliers, se remémore Marie-Hélène Desjardins, conservatrice en chef du musée. C'était osé de juxtaposer des collections différentes, on ne savait pas comment cela serait reçu. Et finalement, le public apprécie cette présentation."

Mieux que cela encore, le musée séduit la plupart des Fécampois assure Marie-Hélène Desjardins. Les 2/3 des visiteurs sont Français et parmi eux, il y a en effet beaucoup d'habitants de la région car ce musée, pour certains, représente une partie de leur propre histoire explique la conservatrice en chef du musée :

Parmi les autres visiteurs, il y a en premier lieu des Allemands, des Belges et des Suisses. Viennent ensuite dans les statistiques quelques Japonais et Russes.

Et si le musée a fait le plein, l'association des Amis des pêcheries également puisque le nombre d'adhérents a doublé en un an pour atteindre plus de 300 membres.

Que la fête continue !

Pour fêter cette réussite, plusieurs animations seront organisées samedi 8 décembre au musée, à commencer par une séance de projection des vidéos réalisées lors du déménagement et de l'inauguration du musée. Il y aura ensuite des visites commentées puis une présentation des œuvres acquises en 2018, l'illumination de la façade du bâtiment, la remise du prix des Rubans du patrimoine (prix qui récompense des communes ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti), le gâteau d'anniversaire et enfin, une animation musicale de la classe impro jazz du Conservatoire de la ville.

Marie-Hélène Desjardins et la Ville comptent bien continuer sur cette lancée en accueillant deux nouvelles expositions temporaires afin de continuer à faire du musée un lieu ouvert.

À noter que le musée sera fermé chaque année en janvier afin d'effectuer des aménagements. Il sera donc fermé à partir du 31 décembre 2018 et ce, pour un mois.