Football : les Bleues prêtes à débarquer à Caen

Annoncée dès le mois de janvier 2011, cette première visite des Bleues en Basse-Normandie ne passe pas inaperçue. L'immense bâche accolée au stade d'Ornano témoigne du "dispositif exceptionnel" déployé par la Fédération française de football dans la capitale bas-normande, hôte irréprochable de l'Euro U19 en 2010. L'habituelle antre des Malherbistes ne sera sans doute pas loin de faire le plein pour accueillir celles qui font souffler un vent nouveau sur le football français.

Quatrièmes de la Coupe du Monde l'an passé, les Bleues continuent de surfer sur cette dynamique en ajoutant à leurs performances une sympathie propre à séduire un large public. "Les gens se sont rendu compte au travers de notre parcours en Allemagne que le football féminin produisait un beau spectacle, relève la milieu de terrain défensive Corine Franco. Ils se sont aussi attachés à une équipe qui vit bien ensemble, qui est agréable et souriante."

Très bon parcours en éliminatoires

Ce récent engouement ne manque pas d'être alimenté sortie après sortie. Les Françaises restent sur une série impressionnante de douze victoires, la dernière ayant eu lieu en finale du tournoi de Chypre, le 6 mars face au Canada (2-0). Un peu moins fringante au début des éliminatoires du championnat d'Europe 2013, l'équipe de France a retrouvé un niveau de jeu plus que convaincant. "On continue d'évoluer, note Corine Franco. Au tournoi de Chypre, nous avons été très performantes défensivement et nous avons plus joué en contre qu'auparavant, avec réussite. Notre palette s'agrandit." La marge dont dispose la France sur ses quatre adversaires dans le groupe de qualification à l'Euro 2013 semble la mettre à l'abri d'une mauvaise surprise.

Les Bleues ont gagné facilement leurs quatre premiers matchs des éliminatoires de l'Euro (17 buts marqués, 2 encaissés). Le Pays de Galles avait néanmoins opposé une âpre résistance en ouvrant le score dès la première minute de jeu, le 22 octobre (1-4). "On s'était bien repris ensuite, mais le début de match nous a prouvé qu'il fallait toujours être concentré. Si on joue notre jeu, il ne devrait pas y avoir de soucis." Les footballeuses françaises auront à cœur de boucler leur dernier match officiel avant les Jeux Olympiques par une victoire… et des buts !