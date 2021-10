Caen. Football. Les bleues de retour à d'Ornano

En vue de la préparation à la Coupe du Monde de football féminin 2019 qui aura lieu en France, les bleues rencontreront le Chili au stade Michel d'Ornano ce vendredi 15 septembre (21h). Suite à un été cauchemardesque en Hollande à l'occasion de l'Euro féminin, où elle a échoué en quarts de finale, l'Équipe de France veut rebondir et entamer un nouveau cycle. Et pour cause, un changement de taille a été opéré avec l'arrivée de Corinne Diacre aux commandes, remplaçante d'Olivier Echouafni.

Trois normandes sur le terrain

18 000 spectateurs en 2012 face au Pays de Galles, 22 000 face au Brésil en 2015, le public Normand devrait une nouvelle fois répondre présent à d'Ornano, d'autant plus que trois normandes figureront parmi l'effectif : Théa Gréboval, qui fera sa première apparition parmi les "A", est passée par Offranville et Dieppe ; Viviane Asseyi a joué à Quevilly et Rouen et Ouleymata Sarr à Évreux.

Lieu : Stade Michel d'Ornano, Boulevard Georges Pompidou, 14000 Caen. Billets sur https://www.fff.fr/

