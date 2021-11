Un air de Mongolie à Caen

Des beignets de mouton appelés khushuurs et accompagnés d’un thé mongol toujours un peu salé plantent le décor. Sous une grande représentation du héros national Chinggis Khaan, placardée au mur, la conversation va bon train.

Le souci de bien s’intégrer

Undrakh, Ariunaa et Misheel sont toutes les trois arrivées de Mongolie pour s’installer à Caen ces six dernières années. “J’ai choisi Caen un peu par hasard car je ne voulais pas vivre dans une grande ville, pensant qu’il est plus facile de faire des rencontres dans les petites agglomérations”, argue Misheel, dans un très bon français.

Aujourd’hui composée d’une centaine de personnes dans le Calvados, la communauté mongole est particulièrement représentée à Hérouville, Mondeville et Caen. “C’est une bonne chose que nous n’habitions pas tous le même quartier. C’est mieux pour notre intégration”, souligne Ariunaa.

Près de 90% des Mongols, résidents permanents dans le département, ont obtenu l’asile politique. “La langue n’est pas la plus grosse contrainte pour notre intégration. Ce sont les papiers et leur renouvellement qui représentent la plus grosse barrière”, explique Misheel.