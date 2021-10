Querqueville. Trident d'Or : les meilleurs chefs militaires s'affrontent à Cherbourg

C'est le Masterchef des Armées : les épreuves de pré-sélection du Trident d'Or étaient organisées mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2018 à l'école des Fourriers de Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Ce concours culinaire met en compétition les meilleurs chefs militaires de France.

34 binômes en compétition

Trente-quatre binômes se sont affrontés sur deux jours. Huit seulement ont été sélectionnés à l'issue pour la finale, qui aura lieu à l'Institut Paul Bocuse de Lyon, au mois de juin. Ils ont été départagés par un jury technique et un jury dégustation, composé de grands chefs et meilleurs ouvriers de France. Deux chefs locaux, Régis Chauvin du Vauban et Régis Boudard de la Gourmandine, ont également dégusté les plats.

Le grand gagnant pourra représenter la France au concours culinaire international de Fort Lee, aux Etats-Unis, en 2020. Record à battre : 14 médailles pour les tricolores, obtenues par quatre chefs français lors de la dernière édition.

