Grand-Quevilly. Tennis de table : première défaite pour l'ALCL Grand-Quevilly

En match avancé, le dimanche 18 novembre 2018, les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime) sont tombées sur plus fortes qu'elles. Saint-Quentin, pourtant situé dans le milieu de la poule B avec une victoire et une défaite, n'était pas donné favori. Pas très homogène, l'équipe a su se sacrifier et placer les bonnes joueuses au bon moment.

Les résultats :

ZHANG Mo 3-2 DVORAK Galia

LE MANSEC Aurore 1-3 SUN Jiayi

ZARIF Audrey 3-0 TIAN Yuan

ZHANG Mo 3-0 SUN Jiayi

Au classement, l'ALCL reste provisoirement première avec 10 points, en attendant les autres matches de cette journée prévus le mardi 20 novembre 2018. À un point derrière, Etival est exempt pour cette journée mais la menace sera reportée à la prochaine journée, le 27 novembre lorsque les deux équipes s'affronteront à la salle Bartlet de Grand-Quevilly.

