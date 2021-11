CFA : la réserve a tenu bon contre Carquefou

"On a été hyper costauds, salue Philippe Tranchant. On a fait un gros match tactiquement, avec en plus beaucoup de solidarité. Je suis satisfait." Dominés par une équipe complète et expérimentée, les jeunes malherbistes (il n'y avait aucun professionnel aguerri) ont suffisamment bien défendu pour concéder très peu d'occasions. Ils ont même frôlé le hold up dans les dernières minutes, trouvant le poteau adverse en contre-attaque.

"Le nul est équitable. On récupère deux points importants." Quinzième avec deux longueurs d'avance sur la zone de relégation, Caen va tenter de passer un cap comptable samedi 31 mars à Saumur. "Si on pouvait faire une victoire un nul sur les deux rencontres qui arrivent, ça serait très bien", expose l'entraîneur caennais.