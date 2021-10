CFA : Caen jouera son maintien à Saumur

Les Caennais ont préservé leurs espoirs en s'imposant samedi 18 mai contre le Stade Bordelais (2-0) mais ils demeurent en position de premiers relégables. Leur survie en CFA passera nécessairement par une victoire à Saumur, lanterne rouge, samedi 25 mai. En attendant, Caen a mis tous les atouts de son côté en s'imposant devant Bordeaux.

Les Malherbistes, alliage entre jeunes réservistes et professionnels non utilisés la veille en Ligue 2, ont réalisé une prestation très convaincante bonifiée par des buts de Maxime Roynel et Kim en deuxième période. "Il était primordial de gagner ce match et cette victoire me semble amplement méritée, même si je peux regretter qu'elle ait mis du temps à se décanter, commente l'entraîneur caennais Philippe Tranchant. La qualité de jeu a été associée avec l'esprit compétiteur des garçons."