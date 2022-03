Ligue des nations - Les Bleus giflés aux Pays-Bas, la qualification s'éloigne

"Nos insuffisances ont été criantes", a convenu le sélectionneur Didier Deschamps. "Ca fait mal, on s'était habitué depuis une bonne période à avoir de bons résultats". Les Bleus n'ont plus leur destin en mains et attendent maintenant le déplacement des Néerlandais en Allemagne lundi. Si les Oranje gagnent ou font match nul face à la Mannschaft, ils leur chiperont le précieux sésame pour les demi-finales du mois de juin.

L'Allemagne est quant à elle d'ores et déjà reléguée en deuxième division (Ligue B) et aura fort à faire contre une équipe néerlandaise pleine de talents et de vivacité et qui l'avait surclassée 3-0 mi-octobre.

Cette première défaite depuis le mois de mars, après une série d'invincibilité de 15 matches, survient au pire moment pour l'équipe de France, mais elle est on ne peut plus logique tant les Bleus ont souffert.

Lloris, capitaine abandonné

L'addition aurait d'ailleurs pu être beaucoup plus lourde sans un excellent Hugo Lloris dans les cages. Signe des difficultés de la défense française, le capitaine a été sollicité dès la 2e minute sur une frappe de Memphis Depay, puis a multiplié les parades, dont un double arrêt à l'heure de jeu, puis deux parades face à Depay coup sur coup (74e), et un énième sauvetage avant le penalty inscrit par l'attaquant dans les dernières secondes.

S'il a tant dû s'employer, c'est que les défenseurs français étaient complètement pris de vitesse. L'absence du milieu Paul Pogba et des défenseurs Samuel Umtiti et Lucas Hernandez, blessés, s'est fait cruellement ressentir: leurs remplaçants Steven Nzonzi, Presnel Kimpembe et Lucas Digne ont été en grande difficulté.

C'est d'ailleurs sur une bévue de Nzonzi que les Néerlandais ont ouvert le score juste avant la pause. Après un centre de De Jong, le longiligne milieu de terrain, malgré son 1,96m, a complètement raté son intervention de la tête et a envoyé le ballon derrière lui, vers Ryan Babel. La frappe du joueur du Besiktas a été repoussée par Lloris mais Wijnaldum a repris le ballon de près pour marquer (44e).

Un scénario cruel pour Nzonzi qui s'était plutôt montré bon sous le maillot bleu jusqu'ici, mais n'aura pas su élever son niveau dans ce match décisif. Puis l'équipe de France a craqué à nouveau dans les dernières secondes sur un penalty de Memphis Depay après une faute de Moussa Sissoko (90e+6).

Mbappé déçoit

Devant, c'est Kylian Mbappé qui a déçu en multipliant les mauvais choix. Beaucoup trop soliste, il n'a jamais été vraiment dangereux, avec une frappe largement au-dessus à la 15e minute ou des dribbles superflus et très souvent bloqués par la défense Oranje.

Antoine Griezmann a bien tenté d'organiser un peu le jeu, mais sans suffisamment imprimer sa marque. Sa tête à la 10e minute était trop facile à capter.

Les Bleus n'ont guère eu d'occasions franches, avec une reprise de Benjamin Pavard au-dessus (28e) ou un bon centre de Digne qui n'a trouvé personne à la 35e, puis le même genre de tentatives stériles dans une deuxième période encore à l'avantage des Néerlandais.

Cette défaite confirme que la France a du mal quand tous ses titulaires de la Coupe du monde ne sont pas là. "On n'était pas dedans, au début du match ou en deuxième mi-temps, ce n'était pas nous. On a eu beaucoup de joueurs absents importants pour nous et ça s'est vu", a ainsi souligné Griezmann après la rencontre.

Sans se montrer très inspirés dans le jeu, les Bleus avaient pourtant réalisé de bonnes opérations sur le plan comptable jusqu'ici avec un nul et deux victoires dans cette nouvelle Ligue des nations. Ils sont maintenant condamnés à regarder le match Allemagne-Pays-Bas en trépignant sur leurs fauteuils.

