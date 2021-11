Tour de Normandie : Victoire du Néerlandais Dion Beukeboom

Un bain de foule sous le soleil, pour l’avant-dernière étape du Tour de Normandie cycliste.

C’est le Le Néerlandais Dion Beukeboom de la formtion Cycling De Rijke qui a remporté, cette 7e et avant-dernière étape de ce Tour de Normandie cycliste, entre Brecey (50) et Bagnoles-de-l'Orne (61) au terme d’un parcours long de 153 kms. Le coureur s'est imposé en force devant Erick Rowsell d’ Endura Racing, le Britannique avait remporté la 5e étape à Flers ! L'équipe Europcar a su parfaitement bien gérer la course et permis à Jérôme Cousin de conserver son maillot jaune à 8 seconde devant Guillaume Malle.

Le classement de la 7e étape :

1. Dion Beukeboom (NED/Cycling De Rijke), les 152 km en 3 h 32:11 avec une moyenne de 42,98 km/h

2. Erick Rowsell (GB) m.t.

3. Jasper Bovenhuis (NED) à 30.

4. Romain Matheou (FRA) m.t.

5. Eugenio Alafaci (ITA) m.t.

Le classement général:

1. Jérôme Cousin (FRA/Europcar), les 861,4 km en 19 h 51:28 avec une moyenne de 43,46 km/h

2. Guillaume Malle (FRA) à 8''

3. Alexandr Pliuschin (MDA) à 21''

4. Ruslan Tleubayev (KAZ) à 1:23''

5. Gaël Malacarne (FRA) à 1:31''

Le résumé de l'étape par Sylvain Letouzé avec Alexandre Blain (Endura), tenant du titre déchu au micro de Tendance Ouest :