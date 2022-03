Hors Normandie. Le concert d'Orelsan depuis l'AccorHotels Arena en direct à la télé !

Alors que le concert affiche complet, vous allez quand même pouvoir assister à son spectacle, depuis votre canapé !

Orelsan sera en direct sur la chaîne TMC (canal 10 de la TNT) jeudi 6 décembre 2018 à 21h.

"C'est une première pour ORELSAN ! La première fois que l'un de ses concerts est retransmis en direct à la télévision.

Cette captation produite par Kiosco et TF1 Production sera retransmise sur la chaîne TMC, chaîne du groupe TF1.

L'album " La fête est finie ", avec les tubes " Paradis ", " Basique ", " Défaite de famille ", " La pluie " (avec Stromae) et " Tout va bien " a été vendu à plus de 700 000 exemplaires et la tournée a rassemblé plus de 1 million de spectateurs en 2018.

Alors qu'ORELSAN vient d'annoncer la sortie d'un épilogue ajoutant onze titres inédits à l'album, qui seront intégrés à son actuelle tournée des Zénith, TMC propose à ses téléspectateurs de vivre en direct la fin de cette tournée.

" La fête est finie ", troisième album d'ORELSAN, a été certifié disque d'or en trois jours et est disque de diamant depuis le mois de juin.

Pour cet album, ORELSAN a reçu trois Victoires de la Musique en février 2018 : celle du Meilleur artiste masculin de l'année, celle du Meilleur album de musiques urbaines et celle de la Meilleure création audiovisuelle pour le clip de " Basique " signé Greg & Lio"

