Rouen. Hockey sur glace : tous les voyants sont au vert pour les Dragons de Rouen

Quelques jours de repos n'ont pas altéré la marche en avant des Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Pour leur reprise, les Rouennais ont remporté leur match face à Mulhouse sur leur glace de l'Ile Lacroix sur le score de 5-0, le mardi 13 novembre 2018.

Festival offensif pour les Dragons

Après un bel hommage rendu à Yorick Treille, ancien de la maison devenu coach des Scorpions de Mulhouse, le match débutait avec une ouverture du score sur un palet dévié par Hecquefeuille et accordé après 11 minutes de jeu à Nicolas Deschamps pour le seul but du premier tiers (1-0). Au retour de la pause, c'est Loïc Lampérier qui s'illustrait pour inscrire le 2-0 après un bon mouvement collectif. Puis Florian Chakiachvili s'infiltrait en fin de tiers dans la défensive mulhousienne et réussissait un lancer qui trompait le portier adverse (3-0). Après deux tiers convaincants, les Jaunes et Noirs continuaient avec un quatrième but dès l'entame du dernier tiers marqué par Alex Aleardi (4-0) avant que Loïc Lampérier ne signe un doublé pour conclure la soirée.

Tous les voyants sont donc au vert pour cette reprise, avec une 16e victoire consécutive, cinq buts inscrits et un blanchissage de plus pour Matija Pintaric. En plus, la défaite de Grenoble à Nice (6-3) permet aux joueurs de Fabrice Lhenry de conserver la première place au classement et de prendre huit points d'avance sur les Bruleurs de Loups. Vendredi 16 novembre 2018, les Normands effectueront le long déplacement jusqu'à Anglet pour le compte de la 17e journée de Ligue Magnus.